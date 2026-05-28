В Ростове разработают мастер-план для жилстроительства в формате КРТ

В Ростове-на-Дону разрабатывается мастер-план по строительству жилья в рамках комплексного развития территории (КРТ). Проект охватывает не только сам город, но и прилегающие районы, включая Батайск, Аксайский и Мясниковский. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Уже рассмотрены проекты развития и улучшения территорий Ростовской области. Особое внимание уделено благоустройству участка на ул. Береговой, у спуска с Ворошиловского моста. Инвесторы планируют возвести лестницу, создать зеленую зону и привести в порядок бульвар по улице Донской, до Казанской лестницы.

Кроме этого, в Левенцовке появятся два парка, которые станут частью общего общественного пространства. На севере будет входная зона с Аллеей Памяти и фонтаном-монументом. Здесь уже высажено 150 деревьев. Южную часть посвятят врачам, проявившим героизм во время пандемии COVID-19. Также планируется создать образовательное пространство для мастер-классов и квестов.

