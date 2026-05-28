Группа E
Сборная Германии
Место в рейтинге FIFA — 10-е.
Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Мануэль Нойер, Джонатан Та, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Леон Горецка (все — «Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Давид Раум («Лейпциг»), Флориан Вирц («Ливерпуль», Англия), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Ник Вольтемаде («Ньюкасл», Англия).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,37.
Сборная Кот-д’Ивуара
Место в рейтинге FIFA — 34-е.
Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.
Ключевые игроки — Одилон Коссуну («Аталанта», Италия), Эммануэль Агбаду («Бешикташ», Турция), Франк Кессье («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибраим Сангаре («Ноттингем», Англия), Секо Фофана («Порту», Португалия), Николас Пепе («Вильярреал», Испания).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 6,8.
Сборная Эквадора
Место в рейтинге FIFA — 23-е.
Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Первис Эступиньян («Милан», Италия), Анхело Пресьядо («Атлетику Минейру», Бразилия), Мойсес Кайседо («Челси», Англия), Гонсало Плата («Фламенго», Бразилия), Эннер Валенсия («Пачука», Мексика).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,5.
Сборная Кюрасао
Место в рейтинге FIFA — 82-е.
Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.
Ключевые игроки — Элой Ром, Юрген Локадия (оба — «Майами», США), Юрьен Гари («Абха», Саудовская Аравия), Леандро Бакуна («Игдир», Турция), Жуниньо Бакуна («Волендам», Нидерланды), Кенджи Горре («Маккаби», Хайфа, Израиль).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 150.