Сборная Германии

Место в рейтинге FIFA — 10-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Мануэль Нойер, Джонатан Та, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Леон Горецка (все — «Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Давид Раум («Лейпциг»), Флориан Вирц («Ливерпуль», Англия), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Ник Вольтемаде («Ньюкасл», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,37.

Сборная Кот-д’Ивуара

Место в рейтинге FIFA — 34-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Одилон Коссуну («Аталанта», Италия), Эммануэль Агбаду («Бешикташ», Турция), Франк Кессье («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибраим Сангаре («Ноттингем», Англия), Секо Фофана («Порту», Португалия), Николас Пепе («Вильярреал», Испания).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 6,8.

Сборная Эквадора

Место в рейтинге FIFA — 23-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Первис Эступиньян («Милан», Италия), Анхело Пресьядо («Атлетику Минейру», Бразилия), Мойсес Кайседо («Челси», Англия), Гонсало Плата («Фламенго», Бразилия), Эннер Валенсия («Пачука», Мексика).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,5.

Сборная Кюрасао

Место в рейтинге FIFA — 82-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Элой Ром, Юрген Локадия (оба — «Майами», США), Юрьен Гари («Абха», Саудовская Аравия), Леандро Бакуна («Игдир», Турция), Жуниньо Бакуна («Волендам», Нидерланды), Кенджи Горре («Маккаби», Хайфа, Израиль).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 150.