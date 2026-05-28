«Сбер» может получить долю АФК «Система» в Ozon

Структуры «Сбера» ведут переговоры о покупке пакета АФК (MOEX: AFKS) «Система» в Ozon (MOEX: OZON) и могут стать крупным совладельцем маркетплейса, сообщили источники “Ъ” на инвестиционном рынке. По их данным, речь идет о доле, которая может перейти банку в счет долговых обязательств. Для «Системы» такая сделка стала бы способом снизить долговую нагрузку, а для «Сбера» — получить прямой доступ к большой клиентской базе Ozon.

Сейчас АФК «Система» владеет 31,8% маркетплейса.На Московской бирже пакет АФК «Система» в Ozon на 28 мая стоит около 278,9 млрд руб. исходя из капитализации 877,1 млрд руб. Собеседники “Ъ” в инвестиционных кругах поясняют, что стандартная премия в сделках составляет 10–15%. С ее учетом долю корпорации можно оценить в 305–319 млрд руб.

Ozon остается одним из крупнейших игроков российского онлайн-ритейла и в первом квартале 2026 года продолжил быстро наращивать оборот, число заказов и базу покупателей. Для «Сбера» участие в капитале маркетплейса могло бы усилить развитие кредитных, рассрочных и рекламных сервисов на его платформе, а самому Ozon — помочь в конкуренции с Wildberries и «Яндекс Маркетом».

Интерес банков к активу не ограничивается «Сбером»: по данным источников “Ъ”, обсуждение ранее велось и с другими кредитными организациями.

