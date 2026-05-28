Лимиты карт рассчитают до двадцати

В Госдуме готовят ко второму чтению пакет мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод-2». И, по словам главы профильного комитета Сергея Боярского, из него исключат положение о том, что в одном банке у клиента может быть не более пяти платежных карт. Вместо него установят общий лимит на 20 штук.



В марте 2026 года о необходимости ввести такой лимит заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако в борьбе с мошенниками это никак не поможет, считает эксперт одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев:

«Ограничение на количество карт применяется в моменте. Что делают так называемые дропперы? Они открывают допустимое число платежек и продают их. Банки эти карты блокируют, в результате у них опять не остается открытых карт. Они идут и заново их открывают — процесс может длиться бесконечно. При этом если мы вводим какие-то ограничения, значит, должна быть организация, которая будет знать, сколько у человека карт и в каком банке. Должен быть обмен информацией об открытии и закрытии счетов, об их блокировке. То есть должна существовать некая структура, которая знает, в общем-то, банковскую тайну.

Зачем это нужно, если это не помогает борьбе с мошенниками, в общем-то, не очень понятно. После первого чтения законопроекта банки были недовольны двойным подтверждением операций через SMS и мессенджеры. А у нас сейчас связь работает нестабильно, а просить клиента прийти в офис мы не имеем никакого права. Считаю, что данное направление регулирования избыточно».

В Госдуме также подтвердили, что во втором пакете антифрод-мер не планируется вводить плату за включение мобильных телефонов в единую базу уникальных номеров устройств (IMEI). Создать реестр предлагали в Минцифры, он может заработать уже в ближайшие два года. Между тем 28 мая в министерстве анонсировали масштабный пакет «Антифрод-3». К нему подготовлено около 50 предложений. Многие из них касаются работы мобильных операторов, и это может стать проблемой, отмечает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Государство в лице Минцифры проводит планомерную политику ужесточения направлений, которые могли бы быть использованы в качестве мошеннических схем. Это ограничение по числу сим-карт в одни руки (20 штук), биометрия для иностранцев, специальные номера для юридических лиц. В этом и состоит система "Антифрод", которая была внедрена и действительно значительно снизила количество преступных звонков. Пока еще существует неразбериха с базой данных, и этот вопрос решили отложить. Но в текущем варианте сверхпроблемных моментов для пользователей я не вижу.

Биометрическая идентификация пользователя на сегодняшний момент по крайней мере происходит только по согласию человека. С 1 сентября хостинг-провайдерам нельзя будет пользоваться своим ресурсом — он просто станет недоступным, если не пройти установление личности через "Госуслуги". То есть делается все для того, чтобы иметь выход к конечному пользователю смартфона, портала и различных других инструментов стал сложнее».

Как анонсировали в Минцифры, в третьем пакете «Антифрода», кроме требования идентифицировать клиентов через биометрию при заключении договора онлайн, операторам также запретят продавать сим-карты через цифровые платформы.

Для юрлиц могут ввести лимит на число корпоративных номеров. В то же время российских владельцев сайтов, информационных систем и ПО могут обязать хранить сведения о пользователях. За нарушения порядка авторизации предлагают ввести административную ответственность, а также уголовную за «использование искусственного интеллекта в преступных целях».

Александра Абанькова