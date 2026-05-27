Спрятавшаяся в теплице жительница Удмуртии погибла во время непогоды

Жительница Балезинского района погибла во время непогоды, от сильного ветра и дождя с градом она пряталась в теплице на своем участке. Об этом в Max написал председатель правительства республики Роман Ефимов.

По предварительной оценке, в районе повреждены крыши 80 частных и 40 многоквартирных домов, двух магазинов. Свыше 60 деревьев и несколько столбов повалены на дороги. «Повреждены крыши, заборы и выбиты стекла в трех школах и двух садах. В районной больнице пострадала одна из сторон кровли пищеблока»,— написал премьер.

В Балезинском районе введен режим повышенной готовности. Из-за отключения электроэнергии четыре населенных пункта, в их числе поселок Балезино и деревни Такапи, Кожило и Кестым, остаются без воды: обесточены станции 1-го и 2-го подъема. Порывы устраняют. В дома жителям постепенно возвращается электричество, добавил господин Ефимов.