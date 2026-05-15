Губернатор Гусев определил 20 членов Общественной палаты Воронежской области
«Ъ-Черноземье» ознакомился с проектом указа губернатора Воронежской области Александра Гусева об утверждении 20 членов региональной Общественной палаты (ОПВО) шестого состава. Их кандидатуры были делегированы зарегистрированными на территории региона структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений.
Предполагается, что членами ОПВО будут утверждены:
- Александр Александров — по представлению регионального отделения организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
- Марина Булгакова — по представлению регионального отделения организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;
- Зоя Грязева — по представлению регионального отделения Союза журналистов России;
- Марина Дерезуцкая — по представлению регионального отделения организации «Движение первых»;
- Елена Дронова — по представлению регионального отделения организации «Российский Красный Крест»;
- Александр Дутов — по представлению регионального отделения организации «Российский союз спасателей»;
- Михаил Иванов — по представлению регионального отделения организации «Российское общество психиатров»;
- Александр Картавцев — по представлению регионального отделения организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья»;
- Виктор Копылов (епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий) — по представлению регионального отделения Союза писателей России;
- Антон Красов — по представлению регионального отделения организации «Российские студенческие отряды»;
- Анжела Краус — по представлению регионального отделения организации «Союз пенсионеров России»;
- Маргарита Масленникова — по представлению регионального отделения общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России;
- Владимир Михайленко — по представлению регионального отделения организации «Российский союз ветеранов Афганистана и СВО»;
- Елена Рузина — по представлению Воронежской федерации легкой атлетики;
- Надежда Стороженко — по представлению регионального отделения общественного движения «Матери России»;
- Владимир Сыч — по представлению общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Бронислав Табачников — по представлению регионального отделения общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация»;
- Елена Фролова — по представлению регионального отделения общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
- Наталия Хван — по представлению регионального отделения «Российского детского фонда»;
- Виктория Черникова — по представлению регионального отделения организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».
Общественная палата Воронежской области включает 60 человек. Из них 20 утверждает губернатор, а еще 20 — облдума по представлению зарегистрированных на территории региона некоммерческих организаций. Оставшиеся 20 членов ОПВО, в свою очередь, утверждаются вновь выбранными представителями нового состава из кандидатур, выдвинутых местными общественными объединениями.
Полномочия пятого состава региональной общественной палаты заканчиваются в июле 2026 года. В конце апреля губернатор Александр Гусев на встрече с председателем ОПВО Наталией Хван отметил, что, на его взгляд «правильно будет включить в новый состав ветеранов СВО — для них это будет хороший опыт».