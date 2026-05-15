Губернатор Гусев определил 20 членов Общественной палаты Воронежской области

«Ъ-Черноземье» ознакомился с проектом указа губернатора Воронежской области Александра Гусева об утверждении 20 членов региональной Общественной палаты (ОПВО) шестого состава. Их кандидатуры были делегированы зарегистрированными на территории региона структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Предполагается, что членами ОПВО будут утверждены:

Александр Александров — по представлению регионального отделения организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

Марина Булгакова — по представлению регионального отделения организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;

Зоя Грязева — по представлению регионального отделения Союза журналистов России;

Марина Дерезуцкая — по представлению регионального отделения организации «Движение первых»;

Елена Дронова — по представлению регионального отделения организации «Российский Красный Крест»;

Александр Дутов — по представлению регионального отделения организации «Российский союз спасателей»;

Михаил Иванов — по представлению регионального отделения организации «Российское общество психиатров»;

Александр Картавцев — по представлению регионального отделения организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья»;

Виктор Копылов (епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий) — по представлению регионального отделения Союза писателей России;

Антон Красов — по представлению регионального отделения организации «Российские студенческие отряды»;

Анжела Краус — по представлению регионального отделения организации «Союз пенсионеров России»;

Маргарита Масленникова — по представлению регионального отделения общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России;

Владимир Михайленко — по представлению регионального отделения организации «Российский союз ветеранов Афганистана и СВО»;

Елена Рузина — по представлению Воронежской федерации легкой атлетики;

Надежда Стороженко — по представлению регионального отделения общественного движения «Матери России»;

Владимир Сыч — по представлению общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Бронислав Табачников — по представлению регионального отделения общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация»;

Елена Фролова — по представлению регионального отделения общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Наталия Хван — по представлению регионального отделения «Российского детского фонда»;

Виктория Черникова — по представлению регионального отделения организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».

Общественная палата Воронежской области включает 60 человек. Из них 20 утверждает губернатор, а еще 20 — облдума по представлению зарегистрированных на территории региона некоммерческих организаций. Оставшиеся 20 членов ОПВО, в свою очередь, утверждаются вновь выбранными представителями нового состава из кандидатур, выдвинутых местными общественными объединениями.

Полномочия пятого состава региональной общественной палаты заканчиваются в июле 2026 года. В конце апреля губернатор Александр Гусев на встрече с председателем ОПВО Наталией Хван отметил, что, на его взгляд «правильно будет включить в новый состав ветеранов СВО — для них это будет хороший опыт».

Денис Данилов