Россия и Казахстан договорились об увеличении поставок нефти в Китай до 12,5 млн тонн

Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 млн тонн в год. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

«Это, скажем так, только принципы, основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 млн тонн российской нефти. То есть, окончательного соглашения еще самого нет, но базовое подписано», — заявил глава Минэнерго страны. Ранее господин Аккенженов говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций и расширение трубопровода.

Соглашение подписали в рамках трехдневного визита Владимира Путина в Казахстан. По словам советника президента России Юрия Ушакова, главы государств намерены подписать 16 двусторонних документов.