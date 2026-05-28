В Северном микрорайоне Воронежа отключат воду на время ремонта сетей

«РВК-Воронеж» сообщает о повреждении на водоводе диаметром 600 мм на улице Генерала Лизюкова. Устранять повреждение планируют в ночное время. В связи с этим с 22:00 четверга, 28 мая, без воды останутся дома на 12 улицах Северного микрорайона (Коминтерновский район).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В пресс-службе предприятия отметили, что специалисты будут работать ночью, «чтобы минимизировать дискомфорт жителей». Ориентировочные сроки завершения работ и включения воды не озвучиваются.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 18 мая в Воронеже из-за повреждения на водоводе диаметром 600 мм на улице Беговой было отключено водоснабжение в сотнях домов на 87 улицах Коминтерновского и Советского районов города. Школы, попавшие в зону отключения, работали в дистанционном режиме, а детские сады — в режиме выходного дня.

Денис Данилов