В Ростовской области 246 предприятий участвуют в проекте по повышению производительности труда

В Ростовской области 246 предприятий участвуют в региональном проекте по повышению производительности труда и внедрению инструментов автоматизации. Об этом генеральный директор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский сообщил на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

По его словам, 191 предприятие работают при поддержке Регионального центра компетенций. Совокупная выручка участников проекта достигает 721 млрд руб.

«Средний прирост производительности труда составил 52%. При этом продолжительность производственных процессов сократилась примерно на треть, а объемы незавершенного производства — на 37%»,— отметил господин Роменский.

Как пояснил глава агентства, предприятия все активнее внедряют роботизацию и автоматизацию производственных процессов на фоне роста издержек и дефицита кадров.

«Спрос на автоматизацию и роботизацию остается высоким»,— подчеркнул Евгений Роменский.

По его словам, бизнес рассматривает цифровизацию уже не как эксперимент или модный тренд, а как инструмент компенсации кадрового дефицита, ускорения производственных циклов и снижения себестоимости продукции.

Проекты по внедрению роботизированных решений уже реализуются на ряде предприятий Ростовской области, включая «Ростовский завод сельхозмашин», «Полесье», «Миртек», «Ростовский завод котельного оборудования» и «Шахтинский завод “Гидропривод”».

Роман Лаврухин