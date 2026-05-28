В Ростовской области введут систему контроля за большегрузами

Летом 2026 года в Ростовской области заработает система контроля за весогабаритными параметрами большегрузного транспорта. За счет системы планируют усилить ответственность за нарушения и защиту региональных дорог от негативного воздействия перегруженных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что недобросовестные перевозчики скрывают регистрационные номера автомобилей, чтобы избежать ответственности за перегруз на пунктах весогабаритного контроля.

Новая система позволит распознавать даже скрытые номера и привлекать нарушителей к ответственности.

Наталья Белоштейн

