Церемония вручения «Золотого мяча» впервые пройдет в Лондоне

Церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football, состоится 26 октября в Лондоне. Об этом сообщается на сайте премии.

Мероприятие было перенесено из Парижа в Лондон в честь первого обладателя «Золотого мяча». В 1956 году награду вручили английскому нападающему Стэнли Мэттьюзу. Также организаторы подчеркнули, что в семидесятилетний юбилей премии «будет уместно отметить лучших современных исполнителей прекрасной игры в самом сердце страны, где она зародилась».

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле. В сезоне-2024/25 он вместе с клубом стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Раньше получить приз могли только европейские футболисты. С 1995 года награду стали вручать игрокам любой национальности, выступающим за европейский клуб, а с 2007 года обладателем премии может стать любой игрок. С 2019 года церемония награждения проходит в парижском театре Шатле.

