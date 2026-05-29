Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые запуски, яркие сотрудничества и начинания.

Uset поддерживает искусство

Бренд Uset (принадлежит компании Lamoda) выпустил лимитированную летнюю коллекцию одежды в сотрудничестве с современными российскими художниками Александром Брауловым, Анной Кармалитой и Евгенией Скубиной. В капсулу вошли футболки и шоперы из натурального хлопка с авторскими иллюстрациями, отражающими летнее настроение и индивидуальный художественный стиль каждого участника проекта. «Одежда — это универсальный язык общения. Нам хотелось передать ощущение лета, легкости, дружбы и простых радостей, которые считываются без слов»,— комментирует художник Александр Браулов. Для Lamoda это уже шестая коллаборация на стыке моды, культуры и современного искусства.

Love Republic представляет Assam и Mosstone

Российский бренд одежды Love Republic продолжает развитие своего парфюмерно-косметического направления и представляет два новых аромата: древесно-пряный Assam и фужерно-минеральный Mosstone с натуральными маслами в составе. В новую коллекцию, помимо самих ароматов (флаконы по 50 мл и 10 мл в формате парфюмерной воды), также вошли одноименные кремы для рук и спреи для тела и волос — все с той же ольфакторной пирамидой, что и ароматы.

Coba и Erborian празднуют сияние

Ресторан Coba и корейский косметический бренд Erborian запустили совместный сезонный проект. До 20 июня при заказе роллов (Pink Glow Roll с лососем и малиной и Blue Fusion Roll с тунцом и голубикой) авторства бренд-шефа Эдуарда Кима в подарок можно получить саше с бестселлерами бренда и полноразмерный CC-крем «Совершенное сияние» от Erborian. Это средство помогает выровнять тон кожи, придать ей эффект естественного сияния.

Academie Scientifique de Beaute говорят об ароматерапии

Французский косметический бренд Academie Scientifique de Beaute представил в Москве линию эссенциальных масел для лица Les Huiles Essentielle. Эти 100% натуральные концентраты не только заботятся о коже, но и обладают ароматерапевтическим эффектом — расслабляют, способствуют восстановлению внутреннего баланса и снижают стресс. Essence Eclat (эссенция «Сияние») улучшает цвет лица, освежает, снимает отеки, выравнивает микрорельеф, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Essence Revitalisante («Ревитализация») возвращает комфорт и силу уставшей или зрелой коже, уменьшает признаки фото- и хроностарения, а Essence Apaisante (успокаивающая эссенция) уменьшает покраснения и снижает реактивность чувствительной кожи.

Ирина Кириенко