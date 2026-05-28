Самозанятость вышла боком

Неправильно оформленный сотрудник может обойтись работодателю в 3-5 млн руб. Такие суммы стали встречаться в решениях судов, которые рассматривают дела о подменных работниках, говорится в исследовании платформы «Консоль». Речь идет, по сути, о фальсификации документов о форме занятости. Компании, стремясь сэкономить на налогах и страховых выплатах, нанимают людей в статусе самозанятых, но на деле по всем признакам это штатный сотрудник.

Нарушение обычно обнаруживают налоговые органы, но в последнее время и сами самозанятые стали подавать иски против своих работодателей, рассказала партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании Stream Анастасия Зайцева:

«В последние два года такая практика стала особенно распространенной, поскольку позволяет работодателям экономить на налогах и страховых взносах. Мы видим все больше исков от самозанятых о признании отношений трудовыми. На практике бывший работодатель переводит сотрудников на гражданско-правовые договоры, хотя фактически трудовые отношения сохраняются: человек остается частью оргструктуры, подчиняется руководителю и внутреннему графику компании. Но вместо трудового договора оформлен гражданско-правовой, из-за чего работник лишается гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом.

Чем это грозит компаниям? Работники требуют признать отношения трудовыми, доначислить страховые взносы, отпускные, районные коэффициенты и другие выплаты, которые им не начислялись. Для работодателя это оборачивается доначислением налогов и взносов, штрафами и компенсацией утраченных гарантий. Причем взыскания могут охватывать период до пяти лет».

Юристы также отмечают, что налоговиков слишком скудный набор критериев для определения истинного или фальшивого самозанятого. По сути, они смотрят на длительность срока сотрудничества сторон и долю платежей от одного заказчика в кошельке исполнителя, отметила адвокат компании Taxology Олеся Лепёхина:

«Факторы риска здесь довольно формальны и не учитывают всего многообразия ситуаций. Например, самозанятый мог получать основной доход от одной компании просто потому, что не нашел других заказчиков. Формально это уже выглядит как риск подмены трудовых отношений, хотя ни у одной из сторон не было такого умысла.

При этом многие самозанятые сами не считают себя сотрудниками: у них нет рабочего места в компании, они несут собственные расходы и принципиально не хотят работать по трудовому договору. Но из-за формального подхода — когда оцениваются в первую очередь срок сотрудничества и доля дохода от одного заказчика — под проверки попадают самые разные случаи. Дальше все решается индивидуально: в ходе проверки можно представить доказательства, объяснить обстоятельства, обычно налоговые органы также проводят опросы самозанятых».

По данным налоговой службы, сейчас в статусе самозанятых в стране работают больше 15 млн человек. Больше всего таких работников — в строительстве и такси. А женщины чаще всего заняты в бьюти-индустрии. Сам институт самозанятости действует с 2019 года как эксперимент. Официально режим рассчитан до конца 2028-го.