Промпроизводство в Нижегородской области сократилось на 3,8% в январе-апреле

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе—апреле 2026 года составил 96,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Индекс в основных для региона обрабатывающих производствах составил 95,3%, в добыче полезных ископаемых — 59,2%.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом квартале 2026 года промпроизводство в Нижегородской области сократилось на 5,4%. В 2025 году индекс составил 100,9%, в обрабатывающих отраслях — 101,1%.

Владимир Зубарев