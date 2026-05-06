Промпроизводство в Нижегородской области сократилось на 5,4% в первом квартале

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам первого квартала 2026 года составил 94,6% к январю—марту 2025 года, в ключевых для региона обрабатывающих отраслях — 93,4%. Данные опубликовал Нижегородстат.

Больше остальных — на 61,3% — сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на 33,8%, производство одежды — на 27,3%, металлургическое производство — на 21,2%, производство лекарств — на 19,3%, отмечается в статистических данных.

При этом производство готовых металлических изделий увеличилось на 17,5%, нефтепродуктов — на 3,5%, химической продукции — на 4,2%.

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах Нижегородской области в первом квартале 2026 года сократился на 7,6% — до 458,6 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году индекс промпроизводства в Нижегородской области составил 100,9%, в обрабатывающих отраслях — 101,1%.

