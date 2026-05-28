В Ростове доработают проект благоустройства улицы Береговой
Градостроительный совет вынес решение о доработке проекта благоустройства территории по ул. Береговой, расположенной у спуска с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона отметил, что инвесторы предложили возвести лестницу, разбить зеленую зону и создать бульвар, который будет пролегать параллельно ул. Береговой — от ул. Донской до Казанской лестницы.
Проект отправлен на доработку.