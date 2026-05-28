Янник Синнер уступил 56-й ракетке мира во втором круге Roland Garros

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Во втором раунде он проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло, располагающемуся на 56-й строке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Aurelien Morissard, AP Янник Синнер

Фото: Aurelien Morissard, AP

Янник Синнер выиграл два первых сета — 6:3, 6:2. В третьей партии он вел со счетом 5:1, однако затем проиграл три гейма подряд. Теннисист испытывал недомогание из-за жары — на тот момент в Париже было около 32 градусов. Синнер обратился к судье, пожаловался на головокружение и тошноту, а затем покинул корт. Он вернулся через пять минут и не смог подать на матч. Сет завершился со счетом 7:5 в пользу Серундоло. Четвертую и пятую партии аргентинец выиграл со счетом 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 3 часа 36 минут.

В следующем раунде Хуан Мануэль Серундоло сыграет с победителем встречи между испанцем Мартином Ландалусе и чехом Витом Копршивой. 24-летний аргентинец впервые в карьере дошел до третьего круга на турнирах Большого шлема.

В прошлом сезоне Янник Синнер дошел до финала Roland Garros, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Парижский мейджор — единственный из турниров Большого шлема, который 24-летний итальянец еще не выигрывал. Всего на счету первой ракетки мира 29 титулов под эгидой ATP.

Таисия Орлова