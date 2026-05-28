Ростовчане за день перевели мошенникам более 8 млн рублей при покупке автомобилей

В Ростове-на-Дону трое местных жителей за один день стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 8,2 млн руб. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, злоумышленники действовали по схожей схеме: представлялись сотрудниками компаний по продаже и доставке автомобилей из-за рубежа и убеждали потерпевших перевести деньги для оформления сделок.

В отдел полиции №5 обратился 54-летний мужчина, который сообщил, что перевел 890 тыс. руб. после предложения помочь с покупкой и доставкой автомобиля.

Еще одной жертвой стала 42-летняя жительница Ростова-на-Дону. По информации правоохранителей, в течение двух недель она общалась через мессенджер с человеком, представившимся специалистом по подбору автомобилей, после чего перевела более 3,2 млн руб.

В отдел полиции №3 также обратилась 41-летняя ростовчанка. По версии следствия, неизвестный, представившийся сотрудником автосервиса, убедил женщину перечислить свыше 4,1 млн руб. якобы для покупки и доставки машины из-за границы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы устанавливают личности причастных к мошенничествам.

