«Аквамак-Процессинг» отозвал право взыскивать 446 млн рублей с «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Москвы расторг договор между уфимским ООО «Аквамак-Процессинг» и ООО «Юридическая компания "Стратегия"» о переуступке права требования 446,2 млн руб. с АО «Башкиравтодор».

Как сообщал «Ъ-Уфа», крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии задолжал предприятию Олега Макаренко 446,2 млн руб. за поставку битума и дизельного топлива. В марте прошлого года «Аквамак-Процессинг» вошел в реестр кредиторов банкротящегося «Башкиравтодора». Право компании участвовать в деле о несостоятельности организации подтвердили апелляционный и кассационный суды.

По данным арбитражного суда Москвы, в октябре прошлого года «Аквамак-Процессинг» передал право взыскивать долг с «Башкиравтодора» цессионарию — юридической компании «Стратегия». Стороны договорились, что «Стратегия» будет выплачивать кредитору ежемесячно в течение года около 37,2 млн руб. Но деньги «Аквамак-Процессингу» поступать так и не начали, что заставило его обратиться с исковым заявлением о расторжении договора цессии (.pdf).

«Учитывая значительный период времени, в течение которого ответчик не исполнял свое обязательство в части оплаты цены договора, суд признает данное нарушение ответчиком обязательства существенным нарушением договора, поскольку истец лишился того, на что он рассчитывал при заключении данного договора цессии», — говорится в решении об удовлетворении требований «Аквамак-Процессинга».

