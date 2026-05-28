Взвесьте биткойнов на процент

ЦБ планирует ограничить вложения банков в криптоактивы 1% от капитала банковской группы. По мнению регулятора, даже полная потеря цифровой валюты в таком размере не будет опасной. В абсолютных цифрах общие потенциальные вложения банков смогут превысить 200 млрд руб. Однако участники рынка ожидают, что реальный размер таких инвестиций будет в разы меньше: владение криптоактивами сопряжено со значительными рисками и необходимостью создания 100-процентных резервов.

Банк России планирует ограничить вложения банков в криптоактивы 1% от капитала банковской группы. Как заявил 28 мая в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, такие ограничения необходимы «в целях стабилизации капитала банка для расчета норматива достаточности», даже если он «потеряет все свои вложения в криптовалюту».

Аналитик по глобальным активам «Эйлера» Беннетт Керр оценивал потенциальный объем таких вложений в 214 млрд руб. Участники рынка считают, что вложения банков ограничатся объемом в 20–40 млрд руб. (в 4–8 тыс. биткойнов в текущих ценах). Главная причина заключается в крайне высоком показателе риск-веса (1250%), который регулятор намерен установить в отношении этих активов.

За каждый вложенный в криптовалюту рубль банк обязан зарезервировать 1 руб. капитала группы, поясняет ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин.

«Банкам будет намного выгоднее направлять такой объем ликвидности в классическое кредитование»,— указывает он. Как считает руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам» Кирилл Писцов, «для большинства банков это слишком сложный и неочевидный актив: участникам придется продумать вопросы их хранения, комплаенс-риски, что может потребовать совершенно новой инфраструктуры».

При этом в ЦБ заявили о необходимости также учитывать и риск блокировки криптоактивов, что не позволяет ему смягчать регулирование в этой области. «Криптоактивы будут конкурировать за капитал с кредитованием, облигациями и ликвидными активами, однако для большинства банков ожидаемая доходность цифровых валют не компенсирует регуляторные, операционные и комплаенс-издержки»,— констатирует господин Керр.

По мнению экспертов, к подобным инвестициям будут прибегать лишь крупнейшие банковские группы, прежде всего из числа системно значимых. Как отмечает управляющий партнер VG Group Вагиз Нуруллов, в первую очередь банки могут рассматривать криптовалютные инструменты как способ диверсификации продуктовой линейки и выхода в новые классы активов на фоне масштабного «обеления» российского крипторынка. «Для более локальных и небольших игроков потенциальный интерес может быть связан с международными расчетами»,— отмечает эксперт.

«С точки зрения масштаба банковского баланса лимит ЦБ крайне мал, однако этого достаточно, чтобы протестировать рынок и создать легальную инфраструктуру без системного риска»,— считает Беннетт Керр. Банк России не намерен включать в лимит клиентскую позицию, однако намерен включить ее в компонент операционного риска на случай угроз, «связанных со взломом и нарушением инфобезопасности, где банк несет ответственность за сохранность активов». Чтобы покрыть эти риски, ЦБ планирует применять ко всему объему клиентской позиции риск-вес 50%.

Такого уровня покрытия может быть достаточно для компенсации регулярных операционных инцидентов.

Однако, по мнению главы финансового холдинга Shares Pro Дениса Астафьева, данная методика «вызывает вопросы с точки зрения покрытия экстремальных событий». Крупнейшие потери инвесторов происходят при резких падениях котировок, как это было в начале 2026 года, когда суммарные ликвидации длинных позиций только по биткойну превысили $2 млрд (см. “Ъ” от 2 февраля). «Более обоснованным мог бы выглядеть риск-чувствительный подход, при котором требования к капиталу зависят от качества кастодиальной инфраструктуры, модели хранения активов и уровня информационной безопасности»,— считает эксперт.

Андрей Ковалев