Биткойн совсем скатился

В конце прошлой недели рынок пережил новый обвал криптовалют, по итогам которого биткойн упал до минимумов апреля 2025 года. Отсутствие очевидных причин для роста крипторынка заставляет институциональных инвесторов выводить активы из ETF, а угроза шатдауна американского правительства лишь усиливает «медвежьи» настроения на рынке. Краткосрочные перспективы остаются негативными: при худшем сценарии уже к 2027 году цена актива может упасть до $40 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В конце января 2026 года инвесторов ждал новый обвал криптовалют. По данным Investing.com, вечером 29 января биткойн (BTC) подешевел на 7%, до $83 тыс.— минимумов с апреля прошлого года. На торгах в выходные дни падение лишь ускорилось, и к вечеру 1 февраля цена биткойна была уже $76 тыс. По оценке экспертов, к обвалу привела цепная ликвидация длинных позиций после того, как биткойн опустился ниже очередного рубежа поддержки — около $80 тыс.

«Суммарные ликвидации за эти дни по рынку превысили $2–2,5 млрд, значительная часть пришлась на позиции инвесторов, рассчитывающих на рост биткойна»,— указывает директор по коммуникациям криптобиржи EXMO Михаил Смирнов. Биткойн потянул вниз прочие цифровые валюты: стоимость Ethereum (ETH) за три дня торгов снизилась более чем на 20% и достигла полугодовых минимумов — $2,2 тыс., цена Solana — на 15%, до $101.

При этом в самом начале года настроения на рынке были оптимистичным. За первую половину января биткойн прибавил в цене почти $10 тыс., однако значимой отметки в $100 тыс. ему преодолеть не удалось — едва курс достиг $97 тыс., последовала жесткая коррекция, опустившая цену валюты на 12% ниже показателей начала года.

На данный момент инвесторы не видят реальных причин для роста цены криптовалют, считают эксперты. «У рынка сейчас нет очевидных причин для стабильного роста стоимости криптоактивов: регуляторные сигналы, исходящие от американской администрации, не перевешивают макрориски, а это заставляет институциональных инвесторов занимать выжидательную позицию и стабильно выводить средства из ETF»,— считает Михаил Смирнов. В то же время криптовалютный рынок реагирует и на волатильность в других мировых активах, включая рынок драгметаллов (см. “Ъ” от 31 января).

В период сильной волатильности инвесторы особенно остро реагируют на политические новости. В частности, их обеспокоила угроза шатдауна американского правительства. «На слухах о шатдауне биткойн неоднократно падал. Риски приостановки работы правительства стали для инвесторов дополнительной причиной вывода средств из биткойна»,— отмечает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли (см. “Ъ” от 24 ноября 2025 года).

Последней надеждой для «быков» могло стать выдвижение Дональдом Трампом Кевина Уорша на пост главы ФРС. «Господин Уорш позитивно настроен в отношении криптовалюты и лоялен президенту США, который уже давно добивается снижения ключевой ставки,— указывает директор по развитию BitMEX Рафаэль Полански.— По замыслу главы Белого дома, господин Уорш может стать подходящим кандидатом для достижения цели». Однако и эта новость не смогла удержать биткойн, так как эффект от работы господина Уорша можно будет увидеть только после его вступления в должность, отмечает эксперт. «К тому же на данный момент должность занимает несговорчивый Джером Пауэлл, который перед уходом может затянуть гайки»,— заключает он.

По оценке экспертов, причин для роста цены биткойна в ближайшее время нет. В условиях «лавинной распродажи» и паники инвесторов дальнейшая судьба валюты зависит от того, сможет ли он закрепиться на уровне $75 тыс., считает господин Полански. Если нет, можно ожидать «новой волны падения», отмечает эксперт. Если никаких фундаментальных изменений на рынке криптовалют не произойдет, к 2027 году курс биткойна может откатиться до уровня $40 тыс., считает господин Смирнов.

Андрей Ковалев