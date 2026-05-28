«Фармасинтез» планирует IPO в 2031–2032 годах

Производитель лекарств «Фармасинтез» начал готовиться к выходу на биржу. Это может произойти в 2031-2032 годах, рассказал журналистам основатель компании Викрам Пуния.

В рамках подготовки к IPO до конца 2026 года будет создана управляющая компания «Фармасинтез Групп», которая консолидирует производственные активы. Сейчас у компании восемь производственных площадок — в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени, Калуге, Москве. Головная компания, на которую оформлены «дочки»,— это АО «Фармасинтез», зарегистрированная в Иркутске.

До момента выхода на биржу группа собирается направлять заработанные средства на собственное развитие: объем инвестиций в эти 5-6 лет составит порядка 70 млрд руб., отметили в компании.

Необходимость проведения IPO Викрам Пуния объясняет в том числе желанием компании выйти на международные рынки. «Для международной экспансии нам нужен другой масштаб капитала, поэтому IPO — следующий логичный шаг. Мы хотим быть прозрачной компанией для наших партнеров по всему миру»,— отметил он.

Сейчас «Фармасинтез» поставляет лекарства в 13 стран: Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие. Как писал «Ъ», недавно компания договорилась о поставках в Афганистан.

Виктория Колганова