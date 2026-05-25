«Фармасинтез» в пещерах Кандагара

«Фармасинтез» планирует в ближайшее время начать поставки лекарств в Афганистан. Компания уже договорилась об этом с местным Минздравом. В Афганистане есть проблемы с лекарственным обеспечением, и в последнее время ситуация даже немного ухудшилась из-за конфликта с Пакистаном, откуда шла часть экспортных препаратов.

ГК «Фармасинтез» договорилась с Минздравом Афганистана о поставках лекарств в эту страну, сообщили “Ъ” в компании. Первые партии продукции начнут поступать на рынок исламского эмирата в течение двух месяцев, рассчитывают в «Фармасинтезе». Решение выйти на этот рынок в компании объясняют тем, что доступность качественных препаратов там критически низкая. В числе наиболее востребованных — инсулин, антибиотики, препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а эти направления как раз входят в производственный портфель, отметили в компании.

ГК «Фармасинтез» основана в 1997 году в Иркутске бизнесменом индийского происхождения Викрамом Пуния. В портфеле компании более 300 наименований препаратов. Компания управляет восемью производственными площадками в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени, Калуге, Москве. По собственным данным, EBITDA за 2025 год увеличилась на 28% и составила 11,1 млрд руб. Другие финансовые показатели группа не раскрывает.

«Фармасинтез» сейчас поставляет лекарства в основном в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, но есть опыт работы и на других рынках, например, в Мьянме и Доминикане. По открытым данным, «Фармасинтез» пока первая российская фармкомпания, нацелившаяся на рынок Афганистана. Годовой объем торговли Афганистана с Россией достиг $538 млн, сообщал ранее афганский Минпромторг. Россия поставляет в эмират пшеницу, муку, газ, нефтепродукты, древесину и подсолнечное масло. Последние сообщения о поставках лекарств в эту страну из России датируются 2024 годом: это была гуманитарная помощь после землетрясений, произошедших в провинции Герат осенью 2023 года.

Российские компании нечасто выходят на рынок Афганистана, так как он довольно сложен для ведения бизнеса.

«В стране религия занимает лидирующую позицию, во многом исходя из нее и строятся коммерческие связи, и большинство предпринимателей просто не знают, как вести деловые отношения с афганской стороной»,— объясняет глава комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра. Для фармкомпаний работа в Афганистане также осложняется тем, что в стране достаточно долгий срок регистрации препаратов — около полугода, добавляет она.

Однако фармацевтический рынок Афганистана достаточно отлажен: лекарственное обеспечение там во многом строится на импорте, прежде всего из Пакистана, Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, отмечает гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. Ситуация с лекарственным обеспечением страны в последнее время немного ухудшилась из-за обострения отношений с Пакистаном и сейчас рынок перестраивается, добавляет госпожа Танцюра.

Новым поставщикам, пытающимся работать на афганском рынке, придется входить в уже сложившуюся конкурентную среду, говорит Александр Зайцев. С точки зрения международного развития такой рынок скорее подходит не для быстрой экспансии, а для поэтапного входа через дистрибуцию, партнерство с местным оператором и ограниченный портфель высоко востребованных препаратов. Основные риски связаны с платежной дисциплиной, комплаенсом, логистикой, валютными расчетами, регистрационными процедурами и защитой качества продукции в цепочке поставок. Поэтому коммерческий успех будет зависеть в том числе от способности компании выстроить устойчивую операционную модель на месте, считает эксперт.

Виктория Колганова