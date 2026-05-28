Прирост цен на новостройки в Нижегородской области опережает среднероссийский

В Нижегородской области накопленный с 2021 года прирост цен на новое жилье составляет 105%, что выше средних показателей по России — 94%. Об этом сообщил управляющий директор Поволжского регионального центра банка Дом.РФ Алексей Мочалов на стратегической сессии «Повышение уровня цифровой зрелости девелоперского бизнеса» нижегородского минстроя и «Дом.РФ Технологии».

«По итогам 2025 года показатель распроданности квартир к строительной готовности составил 110%. То есть все квартиры в запуске были распроданы на инвестиционной фазе. Это означает, что в Нижегородской области спрос опережает предложение. Как следствие, рост цен на жилье идет опережающими темпами относительно роста цен по России. Накопленный с 2021 года прирост цен в регионе составляет 105% против 94% в среднем по стране»,— прокомментировал господин Мочалов.

В своем выступлении он также отметил, что в апреле 2026 года срок продажи строящегося жилья в Нижегородской области составил 2,2 года, что ниже среднего уровня по России —3,1 года.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в первые два месяца 2026 года в Нижегородской области на 37% снизился объем ввода жилья в эксплуатацию. В апреле областной минстрой сообщал, что строящееся в регионе жилье распродано на 33%. Всего в 2026 году в Нижегородской области планируется ввести 1,728 млн кв. м жилья.

Анастасия Титова