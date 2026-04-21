Строящееся в Нижегородской области жилье распродано на 33%

За январь — март в нижегородской агломерации введено 153,6 тыс. кв. м многоквартирного жилья (30 домов). В основном новые дома сдавались в Нижнем Новгороде (144,8 тыс кв. м), в Дзержинске ввели 8,6 тыс. кв. м. Как рассказал в заксобрании министр строительства Дмитрий Груничев, в регионе достаточно высокая распроданность строящегося жилья. Она составляет около 33%, что выше средних показателей по России и ПФО.

Министр объяснил это тем, что работающие в регионе застройщики грамотно и взвешенно подходят к выводу на рынок новых проектов. При этом строятся более качественные и современные ЖК, а Нижний Новгород остается привлекательным местом для переезда жителей из других регионов.

По планам минстроя в 2026 году в Нижегородской области необходимо ввести 1,728 млн кв. м жилья, в том числе 596 тыс. кв. м — МКД, остальное — индивидуальные дома. Плановый объем строительства на год немного ниже итогов 2025 года, когда ввели 1,757 млн кв. м, в том числе — 622,6 тыс. кв. м в многоквартирных домах.

Иван Сергеев