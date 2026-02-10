СМИ: «Яндекс» обсуждает покупку сервиса Flowwow

«Яндекс» (MOEX: YDEX) рассматривает возможность приобретения российского сегмента бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Об этом сообщает РБК и Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Flowwow намерен разделить свой бизнес на российский и иностранный сегменты. По информации изданий, сервис может быть интегрирован к сервису «Яндекс Еда», где уже существует раздел «Цветы». Оценочная стоимость сделки может превышать 8 млрд руб.

Forbes отмечает, что возможная сделка может завершиться в апреле 2026 года. По данным издания, сейчас она проходит аудит, а затем должна быть подтверждена ФАС.

В пресс-службе Flowwow сообщили, что компания рассматривает различные инвестиционные возможности, включая частичную или полную продажу, но подчеркнули, что после прекращения переговоров с одним из маркетплейсов сосредоточились на самостоятельном росте. В 2024 году оборот платформы вырос на 80% и достиг 17,2 млрд руб., а в 2025-м продолжил рост на 37%.

«Мы не комментируем предположения о переговорах, их этапах, оценках или составе участников. Руководство полностью сфокусировано на операционной деятельности и долгосрочном развитии платформы»,— сообщили в компании. «Яндекс» возможную сделку не прокомментировал.