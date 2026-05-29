«Речь не об одной тысяче пилотов, а десятках тысяч рабочих мест и целой экосистеме»
Иван Анцев о возможных запретах полетов для малой авиации
В ряде регионов РФ, включая Петербург, могут запретить полеты частной авиации на высоте до 5100 метров в условиях регулярных планов «Ковер» и атак БПЛА. Ограничения планируют ввести на территорию до границ с Белоруссией и район полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург на западе, РПИ Екатеринбург на северо-востоке и РПИ Самара на востоке, юго-востоке и юге России. Идея пока обсуждается между Минтрансом, Росавиацией и Минобороны, но в случае ее реализации запрет затронет до 1 тыс. пилотов и нескольких десятков летных школ и аэроклубов. Насколько высока вероятность ввода запрета на полеты и как ограничения повлияют на рынок частной авиации, «Ъ Северо-Запад» рассказал президент отраслевой Ассоциации «Аэронекст», член президиума правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем Иван Анцев.
Президент отраслевой Ассоциации «Аэронекст» Иван Анцев
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Официальной информации пока нет, и есть надежда, что это не финальное решение, а некий этап проработки вопроса. Безусловно, в приоритете — задачи по обеспечению безопасности государства, однако сегодня крайне важно не допустить принятия решений, которые могут привести к фактическому разрушению целых отраслей, создававшихся десятилетиями. И речь идет не об «одной тысяче пилотов», а о десятках тысяч рабочих мест, целой экосистеме, куда входят авиационные учебные центры (АУЦ), аэродромная инфраструктура, конструкторские бюро, разработчики авионики, разработчики и производители беспилотных авиационных систем (БАС), школы пилотирования, испытательные площадки, предприятия техобслуживания — список можно продолжать долго.
Запрет негативно скажется на всей авиации общего назначения, а не только на летных школах и аэроклубах, спровоцировав массовое закрытие аэродромов и посадочных площадок, остановку подготовки пилотов и потерю ими летной практики, деградацию кадров, закрытие АУЦ и разрушение инфраструктуры, создававшейся десятилетиями. Последствия для отрасли БАС, которая медленно, но верно «задышала» и начала развиваться в области аэрологистики и мониторинговых задач, могут оказаться еще тяжелее, потянув за собой остановку испытаний, невозможность проведения летных работ, срыв НИОКРов, потерю темпов технологического развития и импортозамещения, уход инженерных команд — вплоть до разрушения всего рынка отрасли.
Сегодня «посадить на землю» целый регион означает полную остановку развития этих тесно связанных между собой отраслей, где работают десятки тысяч людей, у которых есть семьи, дети, обязательства. Самое важное: мы можем потерять будущих авиаторов, пилотов, инженеров — целый пласт поколения детей, смотрящих сегодня на отрасль с интересом, готовых продолжить развитие технологической независимости нашей страны. Развитие не может быть дискретным, поэтому крайне важно принять взвешенные меры, которые позволят — пусть и в ограниченном объеме — но проводить работу, развиваться, продолжать профессиональную подготовку кадров, вести профориентационную работу с детьми, зарождать в них интерес к авиационной отрасли.
Необходимы разумные организационно-технические компромиссы, позволяющие одновременно обеспечивать безопасность государства и сохранять функционирование отрасли: например, обязательное применение приемников АЗН-В (технология спутникового мониторинга, при которой летательный аппарат автоматически определяет свои координаты через ГЛОНАСС/GPS и транслирует их наземным службам и другим самолетам.— «Ъ Северо-Запад») и средств электронной идентификации, передача телеметрии и регистрация треков полета, сегментация воздушного пространства, выделение специальных зон для АОН и БАС, организация согласованных маршрутных коридоров, возможность выполнения местных полетов в районах аэродромов, сохранение учебных и тренировочных полетов.
Также необходимо создать специальные испытательные зоны для разработчиков БАС, дать возможность работать в рамках утвержденных технологий и временных регламентов и гибко менять эти ограничения в зависимости от оперативной обстановки.