В Таганроге из-за оползня введен режим повышенной готовности

Из-за оползня в районе домов № 64–66 по ул. Греческой в Таганроге введен режим повышенной готовности. На данный момент угрозы здоровью и жизни жителей нет. Об этом в своих соцсетях сообщает глава города Светлана Камбулова.

Оползень образовался в середине мая из-за обильных осадков.

Сейчас решаются вопросы организации отвода сточных вод и сноса деревьев на склоне, просчитывается стоимость обследования участка.

Наталья Белоштейн