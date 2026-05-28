В Таганроге из-за оползня введен режим повышенной готовности
Из-за оползня в районе домов № 64–66 по ул. Греческой в Таганроге введен режим повышенной готовности. На данный момент угрозы здоровью и жизни жителей нет. Об этом в своих соцсетях сообщает глава города Светлана Камбулова.
Фото: пресс-служба администрации Таганрога
Оползень образовался в середине мая из-за обильных осадков.
Сейчас решаются вопросы организации отвода сточных вод и сноса деревьев на склоне, просчитывается стоимость обследования участка.