На Дону полигон ТБО лишился экологической лицензии

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора отозвало комплексное экологическое разрешение у ООО «Южный город», специализирующегося на утилизации твердых бытовых отходов. Это первое подобное решение в практике работы с полигонами ТБО. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 2025 года на полигоне проведены три проверки, выявившие нарушения природоохранного законодательства, включая требования к комплексному экологическому разрешению (КЭР). Нарушения не были полностью устранены, что привело к отзыву разрешения.

В ведомстве добавили, что в подобных случаях применяется плата за негативное воздействие с повышающими коэффициентами.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Южный город» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2010 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Директором является Ольга Садовникова.

Наталья Белоштейн