Концерты Димы Билана и «Тату», литературный мастер-класс и фестиваль йоги

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также принять участие в литературном мастер-классе и фестивале йоги. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

29 мая в 21:00 в ресторане Embargo выступит Дима Билан. 44-летний певец является многократным лауреатом различных музыкальных наград, он дважды представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение» и в 2008 году занял первое место. В числе выпущенных им хитов — песни «Я твой номер один», «Это была любовь» и «Невозможное возможно».

Стоимость билетов — от 6000 руб. (12+)

30 мая в 20:00 в Embargo выступят еще одни суперзвезды российской поп-сцены — группа t.A.T.u. Группа была создана в 1999 году, в мае 2003 участвовала в «Евровидении», заняв третье место. В октябре 2005 года дуэт выпустил свой второй международный альбом Dangerous and Moving, получивший статус платинового и породивший несколько международных хитов. В 2011 году «Тату» официально распались, однако с 2014 года воссоединяются для концертов.

Стоимость билетов — от 5249 руб. (16+)

31 мая в 19:00 в «Оркестровой яме» состоится концерт рок-группы «Маша и медведи». Группа была популярна в 90-е, однако до сих пор выпускает новые синглы, в которых музыканты сохранили свой стиль. «Электроакустика — удивительное камерное звучание, поражающее своей глубиной, ритмикой и неповторимой магией. Смысл в каждой строчке и качество в каждом звуке»,— отмечают организаторы.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

В воскресенье, 31 мая в 21:00 в Embargo выступит коллектив бывшей солистки группы «Фабрика» Сати Казановой Sati Ethnica. Проект сочетает этнические мотивы и современные звуковые эксперименты.

Стоимость билетов — от 2900 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

В музыкальном театре Ростова 29 мая в 18:00 покажут балет «Фея кукол». Организаторы описывают представление как «волшебное путешествие в мир добра и света для всей семьи». Специальную для ростовского музтеатра музыку к этому спектаклю написал донской композитор — заслуженный деятель искусств России Игорь Левин.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

Молодежный театр Ростова в пятницу, 29 мая в 19:00 покажет спектакль «Зойкина квартира». Действие пьесы разворачивается в Москве в 1920-х годах, во времена НЭПа. Тридцатипятилетняя Зоя открывает в своей квартире швейную мастерскую, под прикрытием которой устраивается дом свиданий. Зоя надеется заработать деньги, чтобы уехать во Францию вместе со своим возлюбленным Павлом Обольяниновым, бывшим дворянином.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

29 мая в 19:00 в театре «Человек в кубе» — драма «Одинокая женщина желает познакомиться». Устав от одиночества, швея ателье Клавдия Почукаева расклеила по городу объявление «Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной». Это история о любви и стремлении к счастью, которая по-своему раскрывает вечную тему человеческих взаимоотношений.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В ростовских кинотеатрах в пятницу и ввыходные можно посмотреть премьеру этой недели — триллер «Пропасть» режиссера Алексея Ионова с Марком Эйдельштейном в главной роли. В центре сюжета фильма Даша и Саша — счастливые молодожены. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артем — бывший Даши. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки.

Стоимость билетов — от 340 руб. (16+)

Еще одна премьера этой недели — спортивная комедия Антони Марсьяно «Мечтать не вредно». Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

В пятницу и в выходные в Донэкспоцентре можно посетить мультимедийную выставку "Репин. Учитель великих". Илья Репин – русский живописец, является одной из ключевых фигур реалистической школы. Создал галерею портретов современников, работал как исторический живописец и мастер бытовых сцен. Как педагог воспитал целую плеяду прославленных художников: Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Иван Куликов, Филипп Малявин, Анна Остроумова-Лебедева, Николай Фешин, Валентин Серов.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

В воскресенье, 31 мая в 08:00 в комплексе Embargo начнется Yoga Yuga Fest — ежегодный фестиваль йоги, творчества и здорового образа жизни. На фестивале будут работать одновременно шесть тематических площадок с 35 мастерами и спикерами. В их числе — настоятель Оргакинского хурула в Калмыкии Гонбо Ловон-Багши (Батыр Элистаев) и духовный учитель из Индии Митра Джи. Завершится мероприятие живым концертом Сати Казановой.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (0+)

31 мая в 15:00 в городской библиотеке им. Горького пройдет литературный мастер-класс «Книжные танцы». Участники мероприятия ознакомятся с литературными описаниями танцев, и каждый из них создаст свой «мир танца», включающий текст, музыку и движение. «Опытный проводник в мир литературы подберет важные эпизоды танцев, а настоящий хореограф покажет танец в своем исполнении, а затем приобщит каждого к воссозданию книжного танца»,— обещают организаторы мастер-класса.

Стоимость билетов — 300 руб. (12+)

