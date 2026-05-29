«Любое знание должно быть основано на практике»

Ключевым вызовом российского аграрного сектора стал погодно-климатический фактор, который осложняет посевную и угрожает урожаям. О том, как это стимулирует развитие агрономических знаний, что меняется в принципах внесения удобрений и почему нишевая химическая продукция может стать базовой, «Ъ-Review» рассказал коммерческий директор «ЕвроХима» Сергей Михайлов.

Коммерческий директор «ЕвроХим» Сергей Михайлов

— Потребление минудобрений и производство сельхозпродукции в РФ продолжают расти, несмотря на участившиеся погодные аномалии. Как за последние годы изменились климатические риски?

— Структура погодных рисков становится все более сложной и многослойной. Сейчас речь идет уже о комбинации разных вызовов — от температурных колебаний до закисления почв. Главная особенность последних лет — это чередование стрессовых факторов. Если в 2024 году основной угрозой были возвратные заморозки, которые затронули почти всю европейскую часть России, то в 2025 году аграрии столкнулись с засухами и дефицитом осадков. Теперь катаклизмы могут возникнуть в любой момент в течение всего сезона.

— Начало 2026 года тоже стало аномальным с точки зрения погоды. Как это может повлиять на посевную кампанию и урожайность?

— Да. Посевная в ряде регионов России проходила с существенным опозданием. Из-за холодной весны с обильными осадками в апреле аграрии не смогли выйти в поля в оптимальные сроки. Остро вопрос стоит в ЦФО и ПФО, где существенно снизились темпы сева яровых культур. В отдельных регионах, например в Пензенской области, из-за экстремального переувлажнения почвы погибла часть озимых. В Воронежской области наблюдалось отставание от графиков сева на три-четыре недели, в Тульской области — на две недели. Не хочется нагнетать, но это может так или иначе отразиться на качестве будущих урожаев.

Одновременно с этим в части южных регионов фиксируются возвратные заморозки. Пока они не оказали существенного влияния на ход посевной. Но сам факт их регулярного повторения — доказательство того, насколько все более непредсказуемым становится климат.

— Можно ли снизить уровень таких рисков при помощи удобрений?

— Даже самые качественные и передовые марки удобрений всего лишь инструмент. На первый план выходит уровень агрономических знаний и экспертизы. Становится критичным иметь набор планов Б и возможность их гибко адаптировать. А потому требуются актуальные научно-практические навыки, серьезная опора на данные, умение проводить анализ, верно трактовать результаты и принимать соответствующие решения.

Перед внесением удобрений проводится агрохимический анализ почвы, формируется оптимальная схема минерального питания под конкретную культуру и задачи. При этом принципиально новые подходы и продукты проходят дополнительную апробацию в ходе полевых испытаний. Наш опыт говорит, что хозяйства, которые инвестируют в свою экспертизу и отстраивают технологию, в среднем демонстрируют более высокую устойчивость к климатическим и иным природным сюрпризам и добиваются лучших результатов по урожайности и экономике.

— Это касается только использования удобрений?

— Конечно нет. Но мы в «ЕвроХиме» видим свою миссию в повышении уровня образованности по тому аспекту, который досконально знаем сами. С учетом богатейшего опыта работы в любых климатических зонах нам действительно есть чем поделиться в области минерального питания растений.

— То есть повышением квалификации аграриев должны заниматься производители удобрений?

— И они тоже. Сейчас потребность в пользовательской квалификации высочайшая. Но важно помнить, что любое знание должно быть основано на практике, правильно упаковано и доступно в режиме «моментально по запросу». Так что тут не обойтись без кураторского взвешенного подхода. Мы видим, что вопросом образования озабочены и в правительстве. Минсельхоз прорабатывает программы и межотраслевые инициативы, в которых мы также принимаем участие.

— Как построена система обмена опытом между поставщиком и потребителями удобрений?

— У нас это живая комплексная активность — от агрохимического сервиса, консультаций и личных встреч до все более популярных цифровых инструментов. Экспертные публикации, семинары и вебинары уже стали классикой. Вызов текущего времени — многоканальная коммуникация. Нужно быть там, где удобно пользователю.

Мы уже расширили сферы нашего присутствия: недавно пришли в Max, «Дзен», «VK Видео» с нативными форматами. А с учетом нестабильного интернет-соединения в ряде регионов возродили информационные рассылки по электронной почте и адаптировали наши вебинары под формат аудиоподкастов. Агрономы слушают их за рулем, объезжая поля.

Также сейчас занимаемся проектом, который консолидирует весь глобальный опыт агрономической команды «ЕвроХима». Речь о специальной базе знаний с умно-рекомендательной моделью и простым доступом. Система станет доступна пользователям уже в этом году.

— Какие удобрения сейчас наиболее востребованы отечественными аграриями? Есть ли корреляция с ростом климатических стрессов?

— Тут пока без особых сюрпризов. Основной спрос по-прежнему приходится на азотную группу, поскольку азот является безусловной основой роста. Второе место по уровню потребления разделяют фосфорные и комплексные удобрения.

В то же время отчетливо прослеживается тренд на точные технологичные решения. Большинство сильных хозяйств сегодня все больше внедряют специализированные продукты и экспериментируют со способами внесения. С каждым годом все более популярными становятся листовые подкормки, которые проводятся с помощью водорастворимых удобрений.

Также повсеместно фиксируется высокий спрос на серосодержащие марки. Этому способствуют прогрессирующий дефицит серы в почвах и высокая рыночная востребованность культур, чувствительных к этому элементу. Для регионов ЦФО важным фактором остается сохранение благоприятного уровня pH почвы, поэтому там востребованы физиологически нейтральные продукты, например азотно-известняковые удобрения.

— То есть в перспективе структура спроса может сместиться в пользу специализированных марок?

— Хотя рынок специализированных удобрений демонстрирует устойчивый рост, он по-прежнему занимает доли процентов относительно общего объема. Но спрос на них растет по мере того, как «уникальные» условия становятся все более характерными для широкого круга аграриев, земель и макрорегионов. Например, условно нишевые серосодержащие или жидкие удобрения хорошо митигируют определенные риски. Так что, становясь чуть ли не единственным способом сохранить соответствующую рентабельность производства, они вполне могут в ближайшее время перейти в категорию базового спроса.

Так было с жидким азотным удобрением КАС-32. Когда-то мы выводили его в РФ в качестве ситуативного решения, а сейчас это буквально база для засушливых условий. На регионы с нехваткой влаги на полях мы таргетируем новинку текущего сезона — гранулированную быстрорастворимую марку NPK.

Уверен, что на фоне серного дефицита почв все более востребованной будет и серосодержащая фосфорная марка NP(S) 12-40(10), которую мы в прошлом году представили российскому рынку. Также совсем недавно мы смогли заместить до того импортируемое водорастворимое азотно-калийное удобрение. Это удобрение высочайшего качества, подходящее для тепличных систем и орошения. Мы теперь производим его на новом заводе «ЕвроХим Северный Кавказ» в Невинномысске.

— Как вы оцениваете потребности аграриев в тех или иных удобрениях?

— Разработка новых решений строится на потребностях сельхозпроизводителей. Наши штатные агроэксперты разрабатывают схемы питания, разбирают сотни, если не тысячи реальных случаев, помогают принимать решения, отслеживают динамику вместе с фермерами. Так мы накапливаем знания и опыт по реальной технологии, условиям и ограничениям.

А так как инновация должна обеспечивать результативность и окупаемость вложений, роль агросервиса в этом контексте сложно переоценить. Это и уникальный канал обеспечения связи, и проводник знаний, и полевой исследовательский центр.

— Видите ли вы перспективы роста экспорта российской сельхозпродукции?

— Конечно! Тем более мы видим комплекс усилий в этом направлении. Государство системно поддерживает отрасль: агропроизводителям доступны более 140 мер, включая специальные программы Минсельхоза. Это уже дает соответствующие результаты. К примеру, ИКАР прогнозирует экспорт российской пшеницы в сезоне-2026/27 на уровне 46,5 млн тонн. Вместе с тем все прекрасно понимают, что развитие экспортного потенциала отечественного агросектора зависит от работы всей цепочки производства — аграриев, логистики, портовой инфраструктуры, поставщиков техники, средств защиты растений — и конечно же, от эффективных минеральных удобрений.

Ольга Матвеева