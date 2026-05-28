Число проверок бизнеса из-за нарушений с онлайн-кассами в Ростовской области выросло втрое

Количество проверок бизнеса из-за нарушений при использовании контрольно-кассовой техники в Ростовской области с 2023 года выросло почти в три раза. Об этом начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Ростовской области Вячеслав Диденко сообщил на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, если в 2023 году в регионе было проведено около 3 тыс. проверок, то в 2025 году их число приблизилось к 9 тыс.

«В каждом третьем случае кассовый аппарат у предпринимателей отсутствует»,— отметил господин Диденко.

Представитель налоговой службы пояснил, что в первые годы после внедрения онлайн-касс ФНС делала акцент на информировании бизнеса и профилактике нарушений. Однако с 2023 года контроль был существенно усилен.

При этом, по данным УФНС, за последние три года предпринимателям в Ростовской области было вынесено более 53 тыс. профилактических предостережений. В налоговой службе утверждают, что основной акцент по-прежнему делается на предупреждении нарушений, а не на штрафных санкциях.

Вячеслав Диденко также сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов за неприменение кассовой техники. Предлагается увеличить санкции с нынешних 30 тыс. руб. до 150 тыс. руб., а при повторных нарушениях — до 300–750 тыс. руб.

Участники рынка отмечают, что усиление контроля связано с дальнейшей цифровизацией налогового администрирования. Налоговые органы получают все больше данных о расчетах бизнеса в автоматическом режиме, что позволяет быстрее выявлять компании, работающие вне официального кассового контура.

Роман Лаврухин