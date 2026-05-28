В МИДе раскритиковали развертывание Typhon в Японии в рамках учений с США

Россия рассматривает развертывание американского ракетного комплекса средней дальности Typhon на территории Японии во время военных учений с США как угрозу российским интересам и безопасности в регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Токио заверил, что развертывание носит временный характер.

По словам госпожи Захаровой, Москва придерживается такой позиции вне зависимости от того, размещаются ли ракетные комплексы «на эпизодической, ротационной или постоянной основе». Представитель МИДа заявила, что Россия проанализирует возникающие риски и введет «компенсирующие военно-технические меры максимально жесткого и долгосрочного характера».

22 мая посольство Японии в Москве сообщило, что США развернут комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Японии Каноя во время учений Valiant Shield 26 (пройдут с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (в сентябре). В посольстве заверили, что развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения. США вывезут комплекс с авиабазы к середине октября и вернут на место постоянного хранения на американской военной базе.

В прошлом году Япония и Россия обменялись аналогичными заявлениями в связи с развертыванием установки Typhon во время учений Resolute Dragon, проходивших с 11 по 25 сентября. Тогда Москва и Пекин выразили протест из-за того, что установку не вывозили до ноября.