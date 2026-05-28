Самой опытной участницей Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, является россиянка Вера Звонарева. Занимая в 41 год 29-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она в парном разряде вместе с немкой Лаурой Зигемунд уже вышла во второй круг, а в миксте выступит с французом Альбано Оливетти. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову пятикратная победительница чемпионатов Большого шлема в различных разрядах поделилась секретами своего спортивного долголетия и рассказала, как ей играется на Roland Garros спустя 24 года после дебюта на этом турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская теннисистка Вера Звонарева на Roland Garros в 2019 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российская теннисистка Вера Звонарева на Roland Garros в 2019 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— Пропустив полтора сезона, вы шесть месяцев назад снова возобновили выступления после затяжного перерыва. Сколько таких возвращений уже было в вашей карьере?

— Ой, много. Даже не считала.

— Дебютируя на Roland Garros в 2002 году, вы могли себе представить, что будете играть здесь спустя почти четверть века?

— Нет, конечно. Тогда я вообще считала, что девчонки старше тридцати в теннис не играют. Но с опытом начинаешь понимать, что в этой жизни все может измениться.

— Приближается середина Олимпийского цикла, а вы в парном разряде входите в пятерку лучших россиянок и вполне способны улучшить свое положение. Реально ли увидеть вас на Играх в Лос-Анджелесе?

— Честное слово, о следующей Олимпиаде пока не думаю. И никаких задач перед собой не ставлю — ни по рейтингу, ни по результатам. Хочу лишь наслаждаться игрой.

— Вашей партнерше немке Лауре Зигемунд — 38 лет, и вы составляете самый возрастной женский дуэт на этом турнире. Как вы сейчас оцениваете свои возможности в противостояниях с более молодыми соперницами?

— В общем и целом мы хорошая пара и способны обыгрывать всех, даже самых лучших. Понятно, что это будет получаться не всегда, а при определенных условиях. Прежде всего мы должны находиться в хорошей физической форме.

— Вы здесь одна из немногих пар, которым удавалось побеждать на турнире Большого шлема — US Open в 2020 году. Такой совместный опыт помогает?

— Конечно. У нас с Лаурой и кроме US Open было немало хороших побед — например, на итоговом турнире WTA 2023 года. Мы обе верим, что, даже не играя в свой лучший теннис, способны выбираться из разных ситуаций.

Коммуникация на корте у нас хорошая, боремся всегда до последнего. Также есть чисто тактические моменты парного тенниса, которые мы пытаемся использовать.

Опыт ведь у нас действительно очень большой. Ну и, конечно, нам выгодно, что пара по сравнению с одиночкой физически не столь затратна.

— Что помогает вам сохранять форму, позволяющую выступать на самом высоком уровне?

— Каких-то особых секретов нет. Важно соблюдать режим. Как любой спортсмен, я пытаюсь следить за питанием и высыпаться. Ну и стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме.

— Вашей дочери в этом году исполняется десять лет. Ездить по турнирам вам сейчас легче, чем когда она была совсем маленькой?

— Всегда есть какие-то плюсы и минусы. Когда она была младше, я могла чаще брать ее с собой. А сейчас у нее школа, и в учебном году не до поездок.

— На вашей памяти в Париже во время Roland Garros когда-нибудь стояла такая затяжная жара, как на этой неделе?

— Во всяком случае, я такого не помню. Два года назад, когда я здесь играла в прошлый раз, было наоборот, очень холодно. По утрам приходили тренироваться в восемь утра чуть ли не в куртках и в шапках. Вообще я люблю жару. Она мне не страшна. Мне нравится, когда тело разогрето, тогда даже двигаться легче. Но это мои ощущения. А так в этом году погода пока действительно тяжелая.

— На первый парный матч вы вышли в форме с длинными рукавами. Это тоже рецепт выживания на пекле?

— Да нет, я вообще часто играю в подобной экипировке. А сейчас она, кроме всего прочего, помогает защищаться от солнца. Вот пью я сейчас больше, чем обычно. Очень важно, чтобы организм получал достаточное количество электролитов. Но за этим здесь все следят.

— В свое время на турнирах Большого шлема вы успешно совмещали выступления в одиночке и паре. Например, в 2010 году на Wimbledon сыграли два финала. А вот Мирра Андреева на этот раз в парном разряде решила не играть. Верное решение или перестраховка?

— Иногда совмещать одиночку и пару физически очень сложно. Например, в эти дни многие мужчины, которые заявились на два разряда, из-за жары не успевают восстанавливаться после даже не самых затяжных матчей. Сегодня я обратила внимание, что с мужской парной сетки снялись сразу семь человек и сложилась ситуация, уникальная для таких турниров. Организаторам не хватило запасных участников, и одна из встреч первого круга, перед которым, как правило, можно всегда произвести замену, просто не состоялась. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу так: каждый решает сам, исходя из своих кондиций. И любое решение имеет под собой основания.