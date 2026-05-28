Инвестиции в основной капитал курских предприятий за год достигли 274 млрд

В 2025 году общая сумма инвестиций в основной капитал организаций на территории Курской области составила 273,7 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 11,3 млрд руб. Об этом 28 мая сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе отчета перед депутатами Курской областной думы.

По эффективности взаимодействия власти и бизнеса (в рейтинге ЭКГ) регион занял второе место в Центральном федеральном округе (ЦФО) и седьмое — в России. Поддержка малому и среднему бизнесу оказана в объеме 1,5 млрд руб. Предоставлены субсидии на возмещение затрат по техническому присоединению к сетям объектов новых инвестпроектов в размере 256,2 млн руб.

Господин Хинштейн также рассказал, что Фонд развития промышленности (ФРП) в прошлом году предоставил Курской области 10 займов на сумму 757,8 млн руб. Субсидии предприятиям от Минпромторга РФ составили 398,3 млн руб. Кроме того, ФРП профинансировал три проекта на 476 млн руб. Соглашения о сотрудничестве были подписаны с фондом «Сколково», промышленным кластером Республики Татарстан и госкорпорацией «Росатом».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ходе отчета Александр Хинштейн также рассказал, что поступления в консолидированный бюджет Курской области в 2025 году составили 275,7 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 100 млрд руб. расходы же по сравнению с 2024-м увеличились на 110,5 млрд руб.

Денис Данилов