Консолидированный бюджет Курской области в 2025 году вырос на 100 млрд рублей

Поступления в консолидированный бюджет Курской области в 2025 году составили 275,7 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 100 млрд руб. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн в ходе отчета перед депутатами Курской областной думы.

В структуре доходов 180 млрд руб. пришлось на помощь из федеральной казны. Эта сумма в 2,1 раза больше объема поддержки, оказанной в предыдущем году. Налоговые и неналоговые доходы составили 94,2 млрд руб., увеличившись на 5,3 млрд.

Расходы консолидированного бюджета региона сложились на уровне 283,2 млрд руб., а дефицит — 7,5 млрд руб. По сравнению с 2024-м расходы выросли на 110,5 млрд руб. На социально-культурную сферу были направлены 80,4% от всех средств.

По информации господина Хинштейна, бюджет на реализацию 42 региональных проектов составил в прошлом году 17,3 млрд руб. Освоено 16,8 млрд руб. — на 4,4 млрд больше, чем в предыдущем году. Уровень достижения нацпроектов составил 99,37%.

Денис Данилов