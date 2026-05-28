«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказал о том, как развивается производство инновационных препаратов и медицинских изделий по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

Для 20 млн россиян весна — это не только долгожданное тепло, но и период тяжелейшей аллергии на пыльцу березы. Сегодня с этой проблемой сталкивается каждый седьмой житель страны. Но уже скоро эта доля должна снизиться. Ожидается, что в следующем году начнется исследование вакцины от такой аллергии, разработанной отечественными учеными.

Всего же к 2027-му в России планируется запустить более 35 уникальных препаратов и медицинских изделий, аналогов которым в мире нет. Создание таких продуктов — ключевая задача нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Его цель — кардинально снизить зависимость отечественной медицины от импорта.

Например, уже началось производство отечественного портативного кольпоскопа. Разработка специалистов Самарского государственного медицинского университета позволяет на ранней стадии выявлять риски развития онкологических заболеваний. А обновленная версия работает в связке с искусственным интеллектом, рассказала завкафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии СамГМУ, доктор медицинских наук Анна Колсанова:

«Кольпоскоп дает врачу возможность проводить осмотр с высоким разрешением и повышает точность диагностики. В нашей разработке есть возможность документирования и передачи данных в рамках телемедицинских консультаций. Она поддерживает анализ изображений искусственным интеллектом с помощью программы, которая выдает заключение по принципу "норма — патология".

Кольпоскоп позволяет проводить скрининг на отдаленных территориях, при выездных осмотрах и в фельдшерско-акушерских пунктах. Портативные цифровые кольпоскопы действительно широко используются за рубежом, но в нашей стране аналогов с такими характеристиками пока нет».

Ожидается, что к началу следующего десятилетия минимум 80% стратегически значимых препаратов должны производиться в стране, причем по полному циклу — от подготовки субстанций в лабораториях до упаковки и реализации на полках аптек.