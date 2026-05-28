Экс-начальника отделения челябинской ГАИ осудили за получение взяток

Ленинский районный суд Челябинска признал виновным экс-начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Антона Вяткина в получении взяток (ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его отправили в колонию на шесть лет, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

Суд установил, что в 2020–2024 годах Антон Вяткин получал от компаний, занимающихся перевозками груза и пассажиров, деньги. Взамен он вместе с коллегами не принимал решения об эвакуации микроавтобусов с неисправностями. Также инспектор при проведении технических осмотров автомобилей не отражал в документах недостатки машин.

Антона Вяткина задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности регионального ГУ МВД России. Фигуранта приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили занимать должности в правоохранительных органах на два года. Также инспектора лишили звания «майор полиции» и назначили штраф в размере 8 млн руб.

Виталина Ярховска