В Германии прошли обыски у членов байкерской группировки

Германская полиция провела обыски у участников байкерской группировки в двух землях: Северный Рейн—Вестфалия и Нижняя Саксония. Об этом пишут немецкие СМИ, включая Der Spiegel и Bild, со ссылкой на заявление полиции. В центре расследования находятся восемь участников байкерской группы, которых подозревают в торговле наркотиками и оружием.

Сообщается, что обыски прошли на девяти объектах — в восьми жилых помещениях и одном офисе. В ходе операции никто не был задержан. Как заявили в полиции, были изъяты многочисленные улики и оружие, детали не сообщаются.

По данным Bild, некоторые из подозреваемых могут быть связаны с байкерской группировкой Hells Angels. Она неоднократно оказывалась в центре внимания правоохранительных органов. Власти ФРГ запретили деятельность нескольких отделений этой группы, членов которых обвиняли в причастности к организованной преступности. В апреле у членов Hells Angels прошли обыски в 28 городах, их подозревают в производстве и торговле наркотиками, вымогательстве и создании преступной организации.

Яна Рождественская