В 28 городах Германии прошли обыски у членов байкерской группы Hells Angels

В Германии прошли обыски у членов байкерской группы Hells Angels, которых подозревают в производстве и торговле наркотиками, вымогательстве и создании преступной организации, сообщило Министерство внутренних дел земли Северный Рейн—Вестфалия.

Обыски прошли на более чем 50 объектах в 28 городах, включая Кельн, Дуйсбург, Дортмунд и Леверкузен. В них приняло участие около 1,2 тыс. силовиков. В ходе обысков были конфискованы наличные и ценные вещи на общую сумму €2,5 млн, а также оружие.

В центре расследования находится отделение группы в городе Леверкузен, деятельность которого перед этим была запрещена. В ходе операции ее глава был арестован. Всего в этом филиале 29 членов, а в целом в Hells Angels в Германии — 469. Ранее немецкие власти запрещали деятельность еще нескольких отделений этой группы, членов которых обвиняли в причастности к организованной преступности. В рамках нынешней операции расследование ведется в отношении 44 человек.

Яна Рождественская