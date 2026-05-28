Балтзавод планирует строительство крупнотоннажных газовозов

АО «Балтийский завод» (судостроительное предприятие из Санкт-Петербурга) прорабатывает возможность строительства крупнотоннажных газовозов. Об этом сообщил директор по маркетингу верфи Игорь Грибов на X Международном саммите «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов», пишет «Интерфакс».

По словам Игоря Грибова, речь идет о СУГ-танкерах («Сжиженные Углеводородные Газы») для транспортировки сжиженных углеводородных газов — пропана и бутана. Господин Грибов подчеркнул, что гражданский грузовой флот сегодня испытывает потребность в таких судах. При этом основная программа завода традиционно связана с морской атомной промышленностью: ледоколы, плавучие атомные энергоблоки и суда технологического обслуживания.

Балтийский завод специализируется на строительстве ледоколов и другой гражданской продукции. Однако, как заявил топ-менеджер, верфь рассматривает возможность загрузить свои мощности также строительством судов для транспортировки добываемых в России ресурсов.

