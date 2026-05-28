Ушаков: России есть о чем поговорить с Европой

России есть о чем вести переговоры с Евросоюзом, если он назначит переговорную команду. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ответ на комментарий журналистов о том, что европейские страны сейчас подбирают кандидатуру для ведения переговоров с Россией, господин Ушаков отметил: «Ну, что делать, пусть перебирают» (цитата по ТАСС).

В комментарии для ИС «Вести» он также критически характеризовал возможные требования Евросоюза на переговорах с Россией, приведенные сегодня главой европейской дипломатии Каей Каллас. Как заявил помощник президента, к ее высказываниям «уже все привыкли» и на них «мало кто реагирует».

Сегодня госпожа Каллас предположила, что Евросоюз может потребовать от России на потенциальных переговорах ограничить вооруженные силы, вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, а также гарантировать невмешательство в европейские выборы. По данным FT, на сегодняшней встрече на Кипре главы МИД стран ЕС обсуждают возможные кандидатуры переговорщиков и темы для обсуждения с Россией.