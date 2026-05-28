Каллас: ЕС хочет потребовать военных ограничений для России на переговорах

Евросоюз планирует потребовать от России ограничить ее Вооруженные силы на переговорах по Украине. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС на Кипре.

По словам госпожи Каллас, она подготовила список возможных требований еще в феврале. «К примеру, среди них — те же уступки, которые Россия требует от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — отметила дипломат.

Она также заявила, что интересам европейской дипломатии отвечает отсутствие «российских войск в таких странах, как Грузия и Молдова», а также вопросы вмешательства в выборы. «Конечно, это максималистский подход, но подход России также пока отражает максималистские требования», — отметила Кая Каллас.

В отношении Европы речь идет «не просто о приглашении за стол переговоров», подчеркнула госпожа Каллас. По ее словам, Россия заинтересована в снятии санкций, а это решение европейского масштаба, которое Европа примет при «наличии очень четкой заинтересованности».

11 мая Кая Каллас заявляла, что на кипрской встрече главы МИД ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Россией. FT со ссылкой на источники писала, что дипломаты обсудят требования к «постконфликтным отношениям» с Россией и кандидатуры переговорщиков. Президент Владимир Путин ранее называл подходящим кандидатом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако его кандидатуру отвергли госпожа Каллас и власти Германии.