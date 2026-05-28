Сотруднице Института философии РАН предъявили обвинение в мошенничестве
Старшему научному сотруднику Института философии (ИФ) РАН Светлане Месяц предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщил «Ъ» источник. По версии следствия, при реализации научного проекта «Наследие Аристотеля» похищены 16 млн руб., выделенных на него из бюджетных средств.
20 мая в учреждении проходили обыски. На следующий день Светлану Месяц отправили под домашний арест. Тогда она проходила в статусе подозреваемой. Ученый вину не признала. По указанной статье (ч. 4 ст. 159 УК) философу грозит до 10 лет лишения свободы.
Следствие считает Светлану Месяц причастной к предоставлению ложных сведений о выполнении работ. Проект состоял в подготовке полного академического собрания сочинений Аристотеля на русском языке, включая перевод ранее неопубликованных трактатов, создание историко-философских комментариев и исследование античной аристотелевской традиции. Однако на деле, полагает следствие, части заявленных результатов не было либо они находились в черновом варианте. На основании этих отчетов, по данным следователей, участники проекта продолжали получать бюджетные деньги, хотя исследования и переводы в полном объеме не выполнили.
54-летняя Светлана Месяц — кандидат философских наук, специализируется на античной философии и истории аристотелизма. В последнее время, согласно информации на сайте ИФ РАН, работала над переводом малых сочинений Аристотеля.