Сотрудника Института философии РАН отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы 21 мая по ходатайству следователя МВД отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН (ИФ РАН) Светлану Месяц. Ее обвинили в мошенничестве, следует из картотеки суда. Подробности дела не разглашаются.

Фото: Институт философии РАН Светлана Месяц

По данным источников РБК, 20 мая в учреждении проходили обыски. Собеседники издания связали задержание Светланы Месяц с работой бывшего главы Института Анатолия Черняева. Последний обращался в полицию с заявлениями, связанными с выделенными ИФ РАН грантами. По словам источников РБК, госпожа Месяц не признала вину.

Светлана Месяц имеет степень кандидата философских наук. Ученый специализируется на античной философии: неоплатонизме и аристотелизме. Согласно информации с сайта ИФ РАН, в последнее время философ работала над переводом малых сочинений Аристотеля.

Никита Черненко