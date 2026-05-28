«Самараинтур»: наши туристы из Самары с билетами AirAnka вылетят в Анталью рейсами других авиакомпаний

Туристы из Самары с билетами в Анталью авиакомпании AirAnka вылетят на отдых рейсами других авиакомпаний, сообщила Серафима Сегал, представитель туристической компании «Самараинтур».

«Ближайший забронированный нами рейс должен был состояться в пятницу, 30 мая. Ждем от туроператора подтверждения о пересадке на другой рейс»,— отметила Серафима Сегал.

Как добавила эксперт, на данный момент у компании нет туристов, которые должны были вылететь рейсами AirAnka из Антальи в Самару.

Ранее стало известно, что рейс турецкой авиакомпании AirAnka из Антальи в Самару, запланированный на сегодня, 28 мая, отменен. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), туроператоры продлевают за свой счет проживание туристам из Самары, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Минеральных Вод.

Сабрина Самедова