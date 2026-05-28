Отменен рейс AirAnka Анталья — Самара
Туристы из Антальи не смогли вернуться в Самару. Рейс турецкой авиакомпании AirAnka, запланированный на сегодня, 28 мая, отменен.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), туроператоры продлевают за свой счет проживание туристам из Самары, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Минеральных Вод. Тем, кто находится в России, предлагается перенести даты вылета.
Как сообщили в Росавиации, Air Anka после 25 мая не получила разрешения на выполнение рейсов в Россию, однако продала туроператору Anex провозные емкости до конца октября.