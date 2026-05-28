Начальника чесменской полиции арестовали по делу о превышении полномочий

Троицкий городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу исполняющему обязанности начальника ОМВД России по Чесменскому району Булату Нурписову. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

Булат Нурписов пробудет в СИЗО два месяца. Его задержали 27 мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По данным источника, в декабре 2025 года Булат Нурписов, являясь заместителем начальника отдела, помог бывшему начальнику ОМВД России по району Дмитрию Звездину избежать уголовной ответственности за незаконную охоту. Для этого он отдал своим подчиненным незаконные распоряжения.

Виталина Ярховска