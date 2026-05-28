Анита Цой получила звание народной артистки Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил почетное звание «Народный артист Республики Башкортостан» певице Аните Цой. Церемония награждения состоялась во время открытия шестой всероссийской открытой академии «Территория женского счастья», сообщает «Башинформ».

Певица Анита Цой в 2015 году

«Для меня это большая честь, я всегда приезжаю в Башкортостан с большой радостью. Для меня это родная республика. У вас живут замечательные люди»,— сказала Анита Цой. Она обещала «и дальше прославлять республику, которая богата своей природой, своими достижениями во всех сферах жизни, но в первую очередь своим трудолюбивыми, талантливыми и творческими людьми» (цитаты по «Башинформу»).

Ранее глава Башкирии присвоил звание народной артистки республики певице Полине Гагариной, а Егор Крид стал заслуженным артистом региона.

