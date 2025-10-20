Певцу Егору Криду присвоено звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан»

Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» певцу Егору Криду, который 19 октября выступал в «Уфа-Арене», сообщила пресс-служба господина Хабирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров и певец Егор Крид

Фото: пресс-служба главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров и певец Егор Крид

Фото: пресс-служба главы Башкирии

«Вы регулярно приезжаете в республику. У вас замечательные песни. Спасибо за творчество, уважительное отношение к зрителям,— цитирует пресс-служба главу региона. — Надеюсь, вы и дальше будете радовать наших жителей своими выступлениями. Республика всегда открыта для молодых талантов».

Помимо звания, Радий Хабиров вручил музыканту национальный башкирский головной убор — малахай.

В 2024 году господин Хабиров присвоил Полине Гагариной звание «Народная артистка Республики Башкортостан»,

Олег Вахитов